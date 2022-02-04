Васнецова — о еде в карантинном отеле на Олимпиаде: приносят ужас. Почему такое отношение?

Российская биатлонистка Валерия Васнецова вновь пожаловалась на питание в карантинном отеле на Олимпийских играх в Пекине (Китай).
«Если вы думаете, что тут кормят так всех, то вы ошибаетесь. На фото еда нашего доктора, он находится в этом же отеле на два этажа ниже меня. Дело в том, что здесь на каждой двери висит табличка с именем и родом деятельности человека. У спортсменов висит ободранный листок, на котором всё это указано, а у других людей, причастных к Олимпиаде (персонал, корреспондент и пр.), висит пластиковая карточка со всеми данными.
Так вот, у кого на двери висит та карточка, приносят нормальную еду, а спортсменам — этот ужас. Справа от меня живёт парень, спортсмен, и контейнеры возле его двери точно такие же, как у меня. Но слева от меня живёт не спортсмен, и контейнеры возле его двери такие, как указано на фото. Честно говоря, я не понимаю, почему к нам, к спортсменам, такое отношение?!» — написала Васнецова в своём «инстаграме».
Фото: «Инстаграм» Валерии Васнецовой
Валерия попала на карантин в Пекине из-за положительных тестов на коронавирус.
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