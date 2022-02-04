Евгения Буртасова: ветер просто обжигает лицо

Биатлонистка сборной России Евгения Буртасова рассказала о погодных условиях на тренировке на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай). Спортсменка прибыла на Игры, чтобы заменить заразившуюся коронавирусом Валерию Васнецову.
«Говорят, что холода отпустят, но ожидала, что ветер всё-таки не будет таким сильным, сейчас он просто обжигает лицо.
Удалось ли поспать? В этом плане нормально, я приехала, разобрала вещи, легко поужинала часов в 10-11 вечера, погуляла по территории, массажист мне показал, где что находится, затем пришла в комнату и часа в два легла спать, проспала до утра без проблем. И вот сейчас вышла на тренировку. Так что пока всё в порядке», — приводит слова Буртасовой «Матч ТВ».
Самое важное о стартующей Олимпиаде в Пекине в нашем «инстаграме»! Подписывайся.
- 4 февраля 2022
-
08:35
-
08:12
-
07:52
-
07:44
-
07:40
-
07:22
-
05:19
-
04:03
-
03:42
-
02:01
-
01:41
-
01:21
-
00:59
-
00:59
-
00:51
-
00:15
- 3 февраля 2022
-
23:04
-
22:49
-
21:51
-
21:38
-
21:30
-
18:27
-
17:49
-
17:44
-
17:39
-
17:20
-
17:02
-
16:57
-
15:27
-
15:27
-
15:13
-
13:52
-
13:25
-
12:38
-
12:00