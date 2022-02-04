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Евгения Буртасова: ветер просто обжигает лицо

Евгения Буртасова: ветер просто обжигает лицо
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Биатлонистка сборной России Евгения Буртасова рассказала о погодных условиях на тренировке на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай). Спортсменка прибыла на Игры, чтобы заменить заразившуюся коронавирусом Валерию Васнецову.

«Говорят, что холода отпустят, но ожидала, что ветер всё-таки не будет таким сильным, сейчас он просто обжигает лицо.

Удалось ли поспать? В этом плане нормально, я приехала, разобрала вещи, легко поужинала часов в 10-11 вечера, погуляла по территории, массажист мне показал, где что находится, затем пришла в комнату и часа в два легла спать, проспала до утра без проблем. И вот сейчас вышла на тренировку. Так что пока всё в порядке», — приводит слова Буртасовой «Матч ТВ».

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