Меню Васнецовой, жаловавшейся на питание на Олимпиаде, должны улучшить в ближайшее время

Руководитель пресс-службы Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов сообщил, что в ближайшее время меню российской биатлонистки Валерии Васнецовой будет улучшено. Ранее спортсменка, находящаяся на изоляции в карантинном отеле, пожаловалась на плохое питание.
«Переписываюсь с представителем МОК и Лерой. Меню должны улучшить в самое ближайшее время, попробуем поставить ей велотренажер и найти возможность хотя бы выйти на улицу, воздухом подышать. Попросил Леру прислать фото, когда улучшат», — написал Аверьянов в своём телеграм-канале.
Васнецова сдала два положительных теста на коронавирус, из-за этого её перевели в карантинный отель. Спортсменку в команде заменила Евгения Буртасова, которая экстренно прилетела в Пекин (Китай). Ранее Васнецова пожаловалась, что из-за плохой еды у неё болит желудок и снизился вес.
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