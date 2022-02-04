Драчёв раскритиковал условия в ковидном отеле на Олимпиаде после жалоб Васнецовой

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв высказался о ситуации с российской биатлонисткой Валерией Васнецовой. Она, заразившись коронавирусом, оказалась в карантинном отеле. Спортсменка пожаловалась на плохое питание на карантине.



«Это непредвиденные обстоятельства — людей закидывают на карантин. Валерия просто озвучила что есть, надо принимать какие-то меры организаторам. Заслуженные спортсмены разных стран приехали выступать. Тот факт, что они попали в изолятор — случайность, но условия должны быть хорошие.



Любой спортсмен может попасть туда, никто не застрахован на данный момент. Дай бог, чтобы хоть кто-то соревнования-то провёл. Условия должны быть идеальными, ни на одних Олимпийских играх такого кошмара не было. Чем хуже люди, которые находятся в карантинном отеле? Условия для людей, которые приехали защищать честь стран, должны быть идеальными», — сказал Драчёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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