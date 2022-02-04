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Губерниев: Васнецова не должна страдать из-за питания! Надо договариваться с китайцами

Губерниев: Васнецова не должна страдать из-за питания! Надо договариваться с китайцами
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Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев оценил ситуацию с российской биатлонисткой Валерией Васнецовой, которая заразилась коронавирусом и из-за этого попала в карантинный отель на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай). Ранее Васнецова написала: «У меня болит желудок, я очень бледная и у меня огромные круги под глазами. Я хочу, чтобы всё это закончилось. Я плачу каждый день. Я очень сильно устала».

«Китайцы делают то, что считают нужным. Но нужно делать всё, чтобы изменить питание. Нужно договариваться, подкармливать Лену. Она болеет и не должна страдать! Потому что в отеле, где, к примеру, остановился я — прекрасное питание, европейский завтрак и так далее. Надеюсь, Васнецова будет есть нормальную пищу», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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