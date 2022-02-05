Магдалена Форсберг обратилась к Себастиану Самуэльссону перед смешанной эстафетой на ОИ

Олимпийский чемпион, шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон опубликовал пост перед смешанной эстафетой на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай).
«Я стартую на своей второй Олимпиаде. Мы с нетерпением ждём смешанной эстафеты. Пожелайте нам удачи», — написал Самуэльссон.
Пост доступен в «инстаграме» Себастиана Самуэльссона.
В комментарии к Себастиану обратилась знаменитая шведская биатлонистка Магдалена Форсберг. Она написала: «Желаю удачи!»
Форсберг — шестикратная обладательница Кубка мира по биатлону, шестикратная чемпионка мира, двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр 2002 года. В составе сборной Швеции в смешанной эстафете выступят Ханна Эберг, Эльвира Эберг, Мартин Понсилуома и Себастиан Самуэльссон. Гонка состоится сегодня, 5 февраля. Начало — в 12:00 мск.
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