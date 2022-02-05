Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Магдалена Форсберг обратилась к Себастиану Самуэльссону перед смешанной эстафетой на ОИ

Магдалена Форсберг обратилась к Себастиану Самуэльссону перед смешанной эстафетой на ОИ
Комментарии

Олимпийский чемпион, шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон опубликовал пост перед смешанной эстафетой на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай).

«Я стартую на своей второй Олимпиаде. Мы с нетерпением ждём смешанной эстафеты. Пожелайте нам удачи», — написал Самуэльссон.

Пост доступен в «инстаграме» Себастиана Самуэльссона.

В комментарии к Себастиану обратилась знаменитая шведская биатлонистка Магдалена Форсберг. Она написала: «Желаю удачи!»

Форсберг — шестикратная обладательница Кубка мира по биатлону, шестикратная чемпионка мира, двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр 2002 года. В составе сборной Швеции в смешанной эстафете выступят Ханна Эберг, Эльвира Эберг, Мартин Понсилуома и Себастиан Самуэльссон. Гонка состоится сегодня, 5 февраля. Начало — в 12:00 мск.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Новость по теме
Расписание соревнований на зимних Олимпийских играх — 2022 в Пекине на 5 февраля
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022