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Анастасия Шевченко пропустит сегодняшний спринт на шестом этапе Кубка IBU

Анастасия Шевченко пропустит сегодняшний спринт на шестом этапе Кубка IBU
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Российская биатлонистка Анастасия Шевченко пропустит спринт на шестом этапе Кубка IBU в чешском Нове-Место. Об этом сообщил официальный телеграм-канал Союза биатлонистов России.

Шевченко стала 15-й в предыдущей спринтерской гонке, которая также прошла в рамках этапа в Нове-Место. Российская биатлонистка Лариса Куклина заняла третье место в том спринте.

Напомним, в программу шестого этапа Кубка IBU вошли две классические спринтерские гонки как у мужчин, так и у женщин.

Сегодня, 5 февраля, из российских биатлонисток в спринте выступят Виктория Сливко, Наталья Гербулова, Лариса Куклина и Анастасия Егорова. Спортсменки уедут на дистанцию под 18-м, 31-м, 42-м и 72-м стартовыми номерами соответственно. Начало гонки состоится в 12:30 по московскому времени.

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