Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

В СБР отреагировали на бронзу сборной России в смешанной эстафете

В СБР отреагировали на бронзу сборной России в смешанной эстафете
Комментарии

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов прокомментировал бронзу российской команды в смешанной эстафете на Олимпиаде в Пекине (Китай).

«Безусловный успех наших ребят! Всегда хочется больше и нам, и всем участникам, но это спорт. Грех говорить, что бронза — это мало. Очень трудно в нужном месте и в нужное время вчетвером показывать свой максимум среди лучших спортсменов планеты. Очень доволен результатом, а считать могли или не могли…

Это уже история! Причём не просто достойный, а достойнейший результат с нашей стороны! Ребята огромные молодцы. Мы все очень рады! Не только мы, да и вся страна радуется вместе с нами. Золотые медали никуда не уйдут: будем бороться и стараться в каждой гонке. Побеждать будут сильнейшие, на то это и Олимпийские игры!» — сказал Нуждов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Новость по теме
Драчёв: в миксте с Россией была удача, но это заслуженная бронза. Молодцы!
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022