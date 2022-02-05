В СБР отреагировали на бронзу сборной России в смешанной эстафете

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов прокомментировал бронзу российской команды в смешанной эстафете на Олимпиаде в Пекине (Китай).
«Безусловный успех наших ребят! Всегда хочется больше и нам, и всем участникам, но это спорт. Грех говорить, что бронза — это мало. Очень трудно в нужном месте и в нужное время вчетвером показывать свой максимум среди лучших спортсменов планеты. Очень доволен результатом, а считать могли или не могли…
Это уже история! Причём не просто достойный, а достойнейший результат с нашей стороны! Ребята огромные молодцы. Мы все очень рады! Не только мы, да и вся страна радуется вместе с нами. Золотые медали никуда не уйдут: будем бороться и стараться в каждой гонке. Побеждать будут сильнейшие, на то это и Олимпийские игры!» — сказал Нуждов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
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