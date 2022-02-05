Валуев — о бронзе в миксте: хоть кто-то скажет, что эта медаль ничего не значит?!
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Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев прокомментировал бронзу российской команды в смешанной эстафете на Олимпиаде в Пекине (Китай).
«Может ли хоть один человек на свете сказать, что эта медаль ничего не значит?! Никому это в голову не придёт. Но мы ставим задачи выше. Хотя нам любая медаль важна, при условии, что мы хотим как можно больше золота», — сказал Валуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.
Сборная России в составе Ульяны Нигматуллиной, Кристины Резцовой, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова завоевала бронзу в смешанной эстафете на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай). Это первая в истории медаль российской команды в данной дисциплине.
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