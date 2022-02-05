Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Валуев — о бронзе в миксте: хоть кто-то скажет, что эта медаль ничего не значит?!

Валуев — о бронзе в миксте: хоть кто-то скажет, что эта медаль ничего не значит?!
Комментарии

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев прокомментировал бронзу российской команды в смешанной эстафете на Олимпиаде в Пекине (Китай).

«Может ли хоть один человек на свете сказать, что эта медаль ничего не значит?! Никому это в голову не придёт. Но мы ставим задачи выше. Хотя нам любая медаль важна, при условии, что мы хотим как можно больше золота», — сказал Валуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

Сборная России в составе Ульяны Нигматуллиной, Кристины Резцовой, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова завоевала бронзу в смешанной эстафете на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай). Это первая в истории медаль российской команды в данной дисциплине.

Новость по теме
Васильев — о миксте: бронза сродни золоту! Успех всего российского биатлона
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022