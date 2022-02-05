Черезов — о бронзе в миксте: Логинов показал лучший ход, Латыпову немного не хватило опыта

Экс-биатлонист сборной России Иван Черезов прокомментировал бронзу сборной России в биатлонной смешанной эстафете на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Обладателями наград стали Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

«Гонка получилась невероятная, на каждом этапе и игровом рубеже всё менялось! Ульяна прошла свой этап по скорости неплохо, проиграла лишь 10 секунд лидеру Кубка мира. Саша Логинов показал лучший ход.

Эдику опыта немного не хватило, но он здорово отработал на рубежах. Сложно было оценивать ситуацию, можно сказать, на финиш выходили четыре человека в 14 секундах, поэтому встать, уйти в сторону и ждать другого не вариант, но видно было, когда французы и норвежцы догнали, они начали отсиживаться сзади.

Я надеюсь, что у нас будет не одна медаль. В целом все молодцы, поздравляю ребят и тренеров», — сказал Иван Черезов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Гаяне Аракелян.

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