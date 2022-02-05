Антон Смольский отреагировал на два штрафных круга Анны Солы в смешанной эстафете на ОИ

Белорусский биатлонист Антон Смольский прокомментировал неудачную стрельбу Анны Солы в смешанной эстафете на Олимпиаде в Пекине. Она ушла на два штрафных круга. Сборная Беларуси заняла шестое место.
«Два штрафных круга были лишними. Но никого осуждать ни в коем случае нельзя – это спорт. Мы могли, да и боролись за самые высокие позиции. Однако всегда хочется большего, и мы ведь знаем, что можем быть по-настоящему успешными.
Я сразу бросился за соперниками в погоню. Была жива надежда, что конкуренты не избегут ошибок на огневых рубежах. Ветровая обстановка на стрельбище поощряла промахи. Но и сам их не избежал. На лёжке увидел – ветер поменялся. Но как только сделал поправку, так сразу ещё одна перемена – к исходному варианту. Пришлось всё крутить обратно. Это 5-6 секунд заминки – неприятно. Хотел на последнем круге кинуться за немцем, но, увы, достать не получилось. Много сил отдал на предыдущих кругах», — приводятся слова Смольского в телеграм-канале «Референт Рая».
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
- 5 февраля 2022
-
13:56
-
13:55
-
13:51
-
13:49
-
13:46
-
13:43
-
13:40
-
13:31
-
13:26
-
13:24
-
13:21
-
13:19
-
13:19
-
13:19
-
13:12
-
13:12
-
13:07
-
12:52
-
12:37
-
12:34
-
12:18
-
10:59
-
09:40
-
09:27
-
09:00
-
08:00
-
07:11
-
06:42
-
04:51
- 4 февраля 2022
-
23:10
-
22:31
-
21:22
-
20:31
-
20:23
-
20:11