Антон Смольский отреагировал на два штрафных круга Анны Солы в смешанной эстафете на ОИ

Белорусский биатлонист Антон Смольский прокомментировал неудачную стрельбу Анны Солы в смешанной эстафете на Олимпиаде в Пекине. Она ушла на два штрафных круга. Сборная Беларуси заняла шестое место.

«Два штрафных круга были лишними. Но никого осуждать ни в коем случае нельзя – это спорт. Мы могли, да и боролись за самые высокие позиции. Однако всегда хочется большего, и мы ведь знаем, что можем быть по-настоящему успешными.

Я сразу бросился за соперниками в погоню. Была жива надежда, что конкуренты не избегут ошибок на огневых рубежах. Ветровая обстановка на стрельбище поощряла промахи. Но и сам их не избежал. На лёжке увидел – ветер поменялся. Но как только сделал поправку, так сразу ещё одна перемена – к исходному варианту. Пришлось всё крутить обратно. Это 5-6 секунд заминки – неприятно. Хотел на последнем круге кинуться за немцем, но, увы, достать не получилось. Много сил отдал на предыдущих кругах», — приводятся слова Смольского в телеграм-канале «Референт Рая».

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022