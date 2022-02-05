Эдуард Латыпов прокомментировал завоевание бронзы на зимней Олимпиаде в Пекине

Российский биатлонист Эдуард Латыпов поделился эмоциями после завоевания бронзовой медали в смешанной эстафете на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай). Перед Играми-2022 он находился на карантине из-за коронавируса.
«Я не успел подумать, проанализировать. Очень рад. Слава богу за всё, что в этот момент (когда болел коронавирусом) я не был один. Меня поддержали тренеры, родные и близкие. Мы стараемся в любом случае. Я очень этому результату рад», — сказал Латыпов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
В составе сборной России бронзу также завоевали Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова и Александр Логинов.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
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- 5 февраля 2022
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