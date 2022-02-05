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Латыпов — о финише: задумка была такой, чтобы убегать с самого начала. Это не получилось

Латыпов — о финише: задумка была такой, чтобы убегать с самого начала. Это не получилось
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Российский биатлонист Эдуард Латыпов, завоевавший бронзовые медали смешанной эстафеты на Олимпиаде в Пекине (Китай), подвёл итоги гонки.

«Я благодарен богу, что у меня есть такая поддержка. Все делали абсолютно всё, чтобы к Олимпиаде подойти к оптимальной форме.

Последний круг? Задумка была такой, чтобы убегать с самого начала, но это не получилось. В итоге пришлось натягивать весь круг, на последнем спуске сел первым, сделал небольшой рывок, на финиш сил немного не хватило. Ошибка? Надо сначала обсудить с тренерами.

Самочувствие пока не то, которое хотелось бы. С каждым днём набираю форму и буду чувствовать себя всё лучше», — передаёт слова Латыпова с пресс-конференции корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

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Эдуард Латыпов, биатлон — Герои сборной России на Олимпиаде-2022 Эдуард Латыпов, биатлон — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
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