Латыпов — о финише: задумка была такой, чтобы убегать с самого начала. Это не получилось

Российский биатлонист Эдуард Латыпов, завоевавший бронзовые медали смешанной эстафеты на Олимпиаде в Пекине (Китай), подвёл итоги гонки.
«Я благодарен богу, что у меня есть такая поддержка. Все делали абсолютно всё, чтобы к Олимпиаде подойти к оптимальной форме.
Последний круг? Задумка была такой, чтобы убегать с самого начала, но это не получилось. В итоге пришлось натягивать весь круг, на последнем спуске сел первым, сделал небольшой рывок, на финиш сил немного не хватило. Ошибка? Надо сначала обсудить с тренерами.
Самочувствие пока не то, которое хотелось бы. С каждым днём набираю форму и буду чувствовать себя всё лучше», — передаёт слова Латыпова с пресс-конференции корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.
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- 5 февраля 2022
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