Кристина Резцова — о смешанной эстафете: я слишком долго стреляла, начался тремор

Российская биатлонистка Кристина Резцова поделилась эмоциями от завоевания бронзы в смешанной эстафете на Олимпиаде в Пекине.

«Стрельба стоя? Здесь в принципе была непростая обстановка. Когда я пришла на стойку, попала в порыв. Слишком долго стреляла, начался тремор, брала дополнительные патроны, не могла даже мушку нормально навести. Я рада, что мы с медалью. Это победа для нас, хоть медаль и не золотая. Среди таких соперников быть третьими – это огромный успех.

Не думала летом, что буду сидеть здесь и праздновать. Я просто делала всё, чтобы сюда попасть. Повторить достижения мамы? Я бы хотела говорить о своих достижениях, а не пытаться гнаться за чужими. И с мамой я пока пообщаться не успела», — передаёт слова Резцовой корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

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