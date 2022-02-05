Жаклен на пресс-конференции повторил жест Роналду с колой

Французский биатлонист Эмильен Жаклен во время пресс-конференции после смешанной эстафеты на Олимпийских играх в Пекине убрал со стола колу. Соответствующее видео спортсмен опубликовал в своём «инстаграме». При этом он упомянул форварда «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду.



Во время чемпионата Европы по футболу 2020 года Роналду убрал со стола колу в ходе пресс-конференции. Также он дал понять, что предпочитает воду, а не газировку.



Напомним, сборная Франции заняла второе место в смешанной эстафете. Победителями стали норвежцы, россияне завоевали бронзовые медали.

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