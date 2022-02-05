Тарьей Бё — о победе в смешанной эстафете на ОИ: сбылась наша самая большая мечта!

Норвежский биатлонист Тарьей Бё подвёл итог выступления национальной команды в смешанной эстафете на зимней Олимпиаде – 2022 в Пекине (Китай).



Марте Рёйселанд, Тириль Экхофф, Тарьей Бё и Йоханнес Бё завоевали золото благодаря тому, что на финишной прямой Йоханнес опередил россиянина Эдуарда Латыпова и француза Кентена Фийона Майе.



«Олимпийские чемпионы – сборная Норвегии. Сбылась наша самая большая мечта! Столько взлётов и падений, но мы никогда не сдавались. Обожаю свой вид спорта и эту команду. Спасибо всем!» — написал Тарьей на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Тарьея Бё в «Инстаграме».

Следующими в расписании биатлонного турнира на Олимпиаде стоят индивидуальные гонки: женская – 7 февраля, мужская – 8-го.