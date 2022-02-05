Тарьей Бё — о победе в смешанной эстафете на ОИ: сбылась наша самая большая мечта!
Поделиться
Норвежский биатлонист Тарьей Бё подвёл итог выступления национальной команды в смешанной эстафете на зимней Олимпиаде – 2022 в Пекине (Китай).
Марте Рёйселанд, Тириль Экхофф, Тарьей Бё и Йоханнес Бё завоевали золото благодаря тому, что на финишной прямой Йоханнес опередил россиянина Эдуарда Латыпова и француза Кентена Фийона Майе.
«Олимпийские чемпионы – сборная Норвегии. Сбылась наша самая большая мечта! Столько взлётов и падений, но мы никогда не сдавались. Обожаю свой вид спорта и эту команду. Спасибо всем!» — написал Тарьей на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Тарьея Бё в «Инстаграме».
Следующими в расписании биатлонного турнира на Олимпиаде стоят индивидуальные гонки: женская – 7 февраля, мужская – 8-го.
Комментарии
- 5 февраля 2022
-
19:20
-
17:51
-
17:07
-
16:37
-
16:27
-
16:22
-
16:20
-
16:15
-
16:07
-
15:30
-
15:05
-
14:53
-
14:53
-
14:49
-
14:47
-
14:42
-
14:24
-
14:14
-
13:56
-
13:55
-
13:51
-
13:49
-
13:46
-
13:43
-
13:40
-
13:31
-
13:26
-
13:24
-
13:21
-
13:19
-
13:19
-
13:19
-
13:12
-
13:12
-
13:07
Партнерский контент