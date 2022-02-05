«Наши герои. На вес золота!» Казакевич поздравила биатлонистов с бронзой в миксте

Российская биатлонистка Ирина Казакевич поздравила партнёров по команде с бронзовой медалью в смешанной эстафете на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Российская сборная заняла третье место, уступив лишь Франции и Норвегии. В состав сборной входили Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.
«Наши герои. На вес золота!» — написала Казакевич, выложив скриншот новости о медали сборной.
Большой вклад в завоевание медали внёс Логинов. Он принял эстафету, уступая лидеру около одной минуты. Но в итоге Логинов передал эстафету, став лидером гонки. Но Латыпов в итоге не смог удержать первое место, уступив конкурентам в концовке.
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