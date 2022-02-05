Сливко оценила бронзу сборной России по биатлону в смешанной эстафете на ОИ-2022

Российская биатлонистка Виктория Сливко отреагировала на успешное выступление сборной России в смешанной эстафете на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Россияне заняли третье место, уступив лишь командам Франции и Норвегии. В состав сборной входили Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.



Сливко опубликовала фотографию биатлонистов, отметила их аккаунты и написала «команда», сопроводив надпись эмодзи с сильной рукой.



Большой вклад в завоевание медали внёс Логинов. Он принял эстафету, уступая лидеру около одной минуты. Но в итоге Логинов передал эстафету, став лидером гонки. Но Латыпов в итоге не смог удержать первое место, уступив конкурентам в концовке.

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