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Сливко оценила бронзу сборной России по биатлону в смешанной эстафете на ОИ-2022

Сливко оценила бронзу сборной России по биатлону в смешанной эстафете на ОИ-2022
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Российская биатлонистка Виктория Сливко отреагировала на успешное выступление сборной России в смешанной эстафете на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Россияне заняли третье место, уступив лишь командам Франции и Норвегии. В состав сборной входили Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

Сливко опубликовала фотографию биатлонистов, отметила их аккаунты и написала «команда», сопроводив надпись эмодзи с сильной рукой.

Большой вклад в завоевание медали внёс Логинов. Он принял эстафету, уступая лидеру около одной минуты. Но в итоге Логинов передал эстафету, став лидером гонки. Но Латыпов в итоге не смог удержать первое место, уступив конкурентам в концовке.

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