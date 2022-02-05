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Анна Сола — о двух штрафных кругах в эстафете: меня начало трясти на стойке

Анна Сола — о двух штрафных кругах в эстафете: меня начало трясти на стойке
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Белорусская биатлонистка Анна Сола прокомментировала неудачную стрельбу во время смешанной эстафеты на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). Спортсменка заработала два штрафных круга. Сборная Беларуси в итоге заняла шестое место.

«Меня начало трясти на стойке. Хотя ветер, признаю, позволял работать на стрельбище. Пока тяжело с погодой — холодно. Мороз играет не последнюю роль, сегодня на мне вся тёплая одежда», — цитирует Солу пресс-служба национального олимпийского комитета Беларуси.

Гонку выиграла сборная Норвегии. Команда Франции стала второй, а России — третьей.

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