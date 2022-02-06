Динара Алимбекова высказалась о выступлении в смешанной эстафете на Олимпиаде в Пекине

Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова прокомментировала выступление в смешанной эстафете на Олимпиаде в Пекине. Сборная Беларуси заняла шестое место.

«Из-за холода скольжение оказалось не таким быстрым, как хотелось бы. К этому нужно привыкать. Сегодня я извлекла урок и теперь знаю, на что рассчитывать в следующих гонках. Новые ощущения для меня. С таким скольжением на Кубках мира сталкиваться не приходилось.



Получилось так, что организаторы поторопили с выходом на стартовое поле, что несколько скомкало процедуру разминки. Не то, чтобы совсем замерзала – нет, но произошло нарушение определённого алгоритма. А так, как сегодня, не утеплялась никогда в жизни! Но на первом круге дистанции я почувствовала: пожалуй, переборщила. Чересчур многовато на мне одежды и перцовых пластырей. Начала расстёгиваться. У меня перчатки с подогревом «стояли» на полную мощь, пришлось уменьшать. Такие вот коллизии», — приводятся слова Алимбековой в телеграм-канале «Референт Рая».

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022