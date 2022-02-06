Экс-тренер сборной России поделился ожиданиями от женской индивидуальной гонки

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев поделился ожиданиями от выступления россиянок в женской индивидуальной гонке на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Гонка состоится завтра, 6 февраля, в 12:00 мск.

«В отсутствие Васнецовой состав выглядит оптимально. Добавилась Евгения Буртасова, она хороший стрелок, на последнем этапе в Арбере показала хорошую стрельбу.

Всё зависит от погоды — если она будет такой же, как на вчерашней гонке, то могут быть любые сюрпризы на одном из рубежей, даже от спортсменов, которые первые в рейтинге Кубка мира. К сожалению, биатлон не застрахован от плохой погоды.

Кто может составить конкуренцию? В этом сезоне у Экхофф со стрельбой что-то не ладится, да и на эстафете она не смогла хорошо стрельнуть. А так, это белорусские Сола и Алимбекова, Рёйселанд, француженки, сюда можно отнести и Вирер, но если будет такой же ветер, то угадать исход очень сложно», — сказал Хованцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Гаяне Аракелян.

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