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Нигматуллина: когда пойму, что мы заслужили медаль, меня разорвёт от эмоций

Нигматуллина: когда пойму, что мы заслужили медаль, меня разорвёт от эмоций
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Российская биатлонистка Ульяна Нигматуллина призналась, что ещё не до конца осознала завоевание медали на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Нигматуллина в составе сборной России стала бронзовым призёром в смешанной эстафете.

«Мне кажется, я ещё не начала осознавать. Боюсь этого момента, когда пойму, что мы заслужили медаль. Думаю, меня разорвёт от эмоций. Ещё летом я не могла представить, что буду стоять здесь и вообще попаду на Олимпиаду. Но огромное количество специалистов помогли мне оказаться здесь, добиться хорошего результата. Огромное им спасибо. И большой привет моей семье, без поддержки которой я бы не справилась», — сказала Нигматуллина в эфире «Матч ТВ».

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