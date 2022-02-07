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Дмитрий Губерниев: готовность Резцовой прекрасная. Промах лишил её медали

Дмитрий Губерниев: готовность Резцовой прекрасная. Промах лишил её медали
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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил выступление российской биатлонистки Кристины Резцовой в индивидуальной гонке на Олимпийских играх в Пекине. Она стала лучшей среди россиянок, заняв девятое место.

«Два промаха на лёжке все смазали Кристине. Но готовность у Резцовой прекрасная. Она готова бороться за награды. Один промах лишил ее сегодня медали. Что случилось с Нигматулинной непонятно, с Буртасовой наоборот все понятно. У неё был сложный период», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Победительницей гонки стала немка Денизе Херрман. Второе место заняла француженка Анаис Шевалье-Буше. Тройку призёров замкнул норвежка Марте Рёйселанд.

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