Васильев: по поводу 10 промахов Нигматуллиной слов нет. Миронова почти всем проигрывает

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал выступление российских биатлонисток в индивидуальной гонке на Олимпиаде в Пекине (Китай). В топ-10 попала лишь одна россиянка, Кристина Резцова стала девятой. Провалила гонку Ульяна Нигматуллина, у неё 10 промахов.



«Кристина здорово вела борьбу, но досадные два промаха лёжа… Конечно, с тренерами разберут потом. Ход сегодня не сильный был, очень конкурентный, но, к сожалению, не получилось. Надо настраиваться на следующие гонки.



Удивила Миронова — вообще хода нет. Она отличалась лучшим и быстрым ходом, сейчас практически всем проигрывает. Это вообще безобразие. Не знаю, что с Мироновой сделали — вообще бегать перестала, ещё и не стреляет. По поводу 10 промахов Нигматуллиной вообще слов нет. Погода сегодня была очень хорошая, биатлонная. Очень печально. Думаю, эта гонка для многих бывает сложной психологически. Будем считать, что первый блин комом», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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