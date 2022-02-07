Тихонов: только Резцова способна что-то выдать. Никаких выводов за 14 лет. Всё надо менять

Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал результаты российских биатлонисток в индивидуальной гонке на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Лучшей среди россиянок стала Кристина Резцова, она заняла 9-е место.
«Только Резцова была способна что-то выдать. Обидно, что за 14 лет не сделали никаких выводов.
Кристина не готовилась со сборной. Это говорит о том, что всё запущено. Как пел Есенин: “был я весь, как запущенный сад”. Мы не видим ни обсуждений, ни выводов, а везде всё одни и те же.
Когда такое было в российско-советском биатлоне, чтобы уговаривали работать со сборной команды?
Из Улан-Уде летят юноши в Новосибирск, и им родители собирают деньги на билеты и патроны, это разве нормальное явление? В богатейшей стране земного шара. И ведь это всё — звенья одной цепи.
Менять всё надо! Я понимаю год-два провал, но не четырнадцать лет. Почти случайная победа Логинова и опять тишина», — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Гаянэ Акопян.
- 7 февраля 2022
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