Губерниев поделился ожиданиями от индивидуальной мужской гонки на Олимпиаде

Российский комментатор Дмитрий Губерниев высказался о предстоящей индивидуальной мужской гонке на Олимпиаде в Пекине (Китай). Соревнования будут проходить завтра, 8 февраля.



«Однозначная борьба за медали у парней. В этом не сомневаюсь. Борьба будет очень хорошая. Уверен, что будет намного веселее, чем у девушек. Но соискателей в индивидуалке у парней будет добрых человек 20. Будем болеть», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Напомним, сегодня, 7 февраля, проходила женская индивидуальная гонка на Олимпиаде в Пекине. Лучшей среди россиянок стала Кристина Резцова, она показала 9-й результат.

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