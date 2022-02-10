Стали известны стартовые номера российских биатлонисток в спринте на Олимпийских играх

Опубликованы стартовые номера российских биатлонисток на женский спринт в рамках Олимпийских игр – 2022 в Пекине (Китай). Он пройдёт завтра, 11 февраля, в 12:00 мск.

Олимпийские игры – 2022. Биатлон. Спринт, Женщины, 7,5 км.

Порядок старта российских биатлонисток.

7. Кристина Резцова

36. Ульяна Нигматуллина

43. Ирина Казакевич

67. Светлана Миронова.

На Олимпийских играх – 2018 в Пхёнчхане (Южная Корея) золото в этой дисциплине завоевала немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер.

Напомним, сборная России по биатлону на текущих зимних Олимпийских играх завоевала единственную медаль – бронзу в смешанной эстафете.

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