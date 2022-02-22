«Да простит меня Вирер». К. Резцова высказалась о борьбе за «Малый хрустальный глобус»

Российская биатлонистка Кристина Резцова поделилась настроем на борьбу за Кубок мира по программе масс-стартов.

В данный момент лидером рейтинга масс-стартов у женщин является итальянка Доротея Вирер, в её активе 103 балла. На втором месте идёт Резцова, набравшая 91 очко. Тройку призёров замыкает француженка Жулия Симон (85).

«Я борюсь за «Малый хрустальный глобус» в масс-стартах. Это моя главная цель сейчас. Да простит меня Доротея Вирер, к которой отлично отношусь, но я буду её обижать», — сказала Резцова в подкасте «Голос биатлона».

В сезоне-2021/2022 пройдёт ещё два масс-старта: на этапах Кубка мира в Отепя (Эстония) — 12 марта и Осло (Норвегия) — 20 марта.

На прошедших Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай) Резцова завоевала бронзу в смешанной эстафете и серебро — в женской эстафете.