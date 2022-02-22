Серохвостов: делать было нечего, и мы с Халили решили взболтать колу с ментосом

22-летний российский биатлонист Даниил Серохвостов рассказал, чем он и его сосед Карим Халили занимались в свободное время на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).
Ранее Кристина Резцова иронично высказалась об их развлечениях. «Заходишь к ним, а у них на сушилке для белья презервативы с кока-колой висят», — заявила биатлонистка.
«Делать было нечего, и мы решили взболтать колу с ментосом. Чтобы ничего не разлилось, сверху презерватив надели. Безопасность же. Не бросали ли вниз? Нет-нет, у нас нельзя было так делать. Там порядок», — сказал Серохвостов в подкасте «Голос биатлона».
На Играх-2022 Серохвостов принял участие в двух гонках: в спринте он стал 19-м, в пасьюте – 39-м. Даниил, в отличие от Халили, не сумел попасть в состав национальной команды на эстафету, где россияне завоевали бронзу.
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