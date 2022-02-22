Четырёхкратная олимпийская чемпионка бывшая белорусская биатлонистка Дарья Домрачева оценила выступление сборной Беларуси на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).

Команда Беларуси завоевала на Играх-2022 два серебра: в биатлоне и женской лыжной акробатике.

«В целом, да, наверное, это, может быть, не те результаты, которых от команды ожидали болельщики, но тем не менее хочу отметить, что за цифрами важно видеть и другие вещи, важно видеть потенциал команды, важно, конечно, провести грамотный анализ.

Хочу отметить наших медалистов. Хочу сказать, что это настоящее достижение и для Ани Гуськовой, и для Антона Смольского. Аня вообще пошла на невероятный риск, совершив прыжок, который не исполняла четыре года. Это просто огромная храбрость, огромная сила воли к победе. Хочу сказать, что это серебро – большая победа.

Также Антон Смольский. Безусловно, медаль – большущее достижение для него самого и всей биатлонной команды, потому что в таких непростых условиях справиться со всеми природными катаклизмами, пройти все четыре рубежа, отстрелявшись чисто – это огромная сила характера, сила воли. Каждая из этих серебряных медалей равноценна победе.

Есть и спортсмены, которые расстроились по итогам Олимпиады. Возможно, слишком высокие ожидания от себя не позволили им здесь взойти на пьедестал, но опять же хочу отметить, что важно за этими цифрами видеть потенциал команды, важно видеть её прогресс. Я уверена, что на следующих трёх этапах Кубка мира они ещё покажут себя, покажут всю свою силу», — сказала Домрачева в «инстаграме» Федерации биатлона Беларуси.