Карим Халили: Александр Легков, как всегда, показал, что находится в потрясающей форме

Бронзовый призёр Олимпийских игр в Пекине (Китай), российский биатлонист Карим Халили опубликовал фото с тренировки с тремя лыжниками — олимпийскими чемпионами Александром Легковым и Алексеем Червоткиным, а также с двукратным призёром Игр-2022 Александром Терентьевым.

«Покатался сегодня со звёздами лыжных гонок. Александр Легков, как всегда, показал, что находится в потрясающей форме через восемь лет после своей незабываемой олимпийской победы», — написал Халили.

Пост доступен в «инстаграме» Карима Халили.

На Олимпиаде в Пекине Червоткин завоевал золото в эстафете, Терентьев — две бронзы (спринт, командный спринт), Халили — бронзу в эстафете. Легков — олимпийский чемпион 2014 года в марафоне. Сборная России в медальном зачёте Олимпиады в Пекине заняла девятое место.