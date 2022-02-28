Корнев победил в общем зачете юниорского Кубка IBU

Российский биатлонист Александр Корнев поедил в общем зачете юниорского Кубка IBU.

Российский спортсмен набрал 370 очков. На втором месте финишировал чешский биатлонист Маречек Йонас, на счету которого 330 очков. Замкнул тройку лидеров поляк Ян Гунка, набрав 312 очков. На четвёртом месте расположился итальянец Леонесио Лакопо, набрав 262 балла.

Отметим, еще один россиянин Алексей Зубарев занял шестое место, набрав 242 очка.

Напомним, 27 февраля Корнев выиграл «Малый хрустальный глобус» в зачёте спринтов в рамках юниорского Кубка IBU.

Юниорский кубок IBU — серия континентальных биатлонных соревнований среди юниоров, проводимых начиная с сезона 2015/2016 под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU).