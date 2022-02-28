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Халили рассказал, кого считает лидером сборной России

Халили рассказал, кого считает лидером сборной России
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Российский биатлонист Карим Халили рассказал о взаимоотношениях в команде. Спортсмен назвал биатлониста, который является самым весёлым, а также поделился мнением о том, кого можно назвать лидером.

«Зажигает» Серохвостов (смеётся). А если брать лидера команды, то для меня это — Александр Логинов. Я считаю, что он может взять на себя такую роль, и в определённые моменты все ребята могут к нему прислушаться.

Удавалось ли во время Олимпиады собираться? Да, мы прекрасно общались, биатлонной командой жили все на одном этаже. В одном корпусе жили и лыжники, поэтому и с ними удавалось общаться, и в столовой пересекались. Не знаю, что было в Корее четыре года назад, но у нас был сплочённый коллектив в этом году», — сказал Халили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.

«За все годы у нас самый сплочённый коллектив». Биатлонист Халили – про ОИ-2022 и сборную «За все годы у нас самый сплочённый коллектив». Биатлонист Халили – про ОИ-2022 и сборную
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