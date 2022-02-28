Вирер: медаль на Олимпиаде в Пекине даёт мне чувство выполненного долга
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Итальянская биатлонистка Доротея Вирер прокомментировала собственное выступление на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Там она завоевала бронзовую медаль в спринте.
«Я горжусь медалью, которую завоевала в Пекине. Это — фантастическая награда за тяжелейшую работу, которую я проделала в последние годы. Личная медаль — единственное, чего не хватало в моей карьере.
У меня было очень тяжелое начало сезона. Вплоть до рождественских каникул я старалась обрести хорошие чувства. Проблемы начались ещё осенью, когда у меня возникли трудности, включая бессонницу. Период получился очень тяжёлым.
Медаль — фантастическое достижение. Она дала мне чувство выполненного долга и спокойствия», — цитирует Вирер пресс-служба IBU.
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