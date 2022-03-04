Норвегия выиграла малый Кубок мира по биатлону в зачёте эстафет, Россия — четвёртая

Мужская сборная Норвегии по биатлону выиграла малый Кубок мира в зачёте эстафетных гонок, набрав 276 очков. На второе и третье места благодаря успешному выступлению в заключительной эстафете сезона в Контиолахти поднялись сборные Франции и Германии. Они потеснили со второй позиции на четвёртую российских биатлонистов, которые не принимали участия в гонке. Сборная Швеции, ставшая второй на этапе в Финляндии, поднялась сразу на три позиции, но не сумела опередить Россию.
Сборная России досрочно завершила участие в Кубке мира после наложенных санкций – запрета на выступление со своим флагом и гимном.
Биатлон. Кубок мира. Мужчины. Итоговый эстафетный зачёт
1. Норвегия – 276.
2. Франция – 239.
3. Германия – 231.
4. Россия – 210.
5. Швеция – 188.
6. Италия – 178.
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