Экс-фотограф IBU: непривычно, когда по национальному признаку лишают того, что ты любишь

Российский фотограф Евгений Тумашов, который на протяжении многих лет снимал биатлон для Международного союза биатлонистов (IBU), рассказал о своей реакции на решение отстранить его от работы.

«Когда услышал, что со мной не хотят работать, потому что я русский, просто не знал, как на это реагировать. Вспомнились времена, когда так же поступали с евреями в фашисткой Германии или с чернокожими в Америке. Мне было непривычно это чувство, когда тебя по национальному признаку лишают того, что ты любишь — твоего дела, которое раньше всем приносило радость. Я отношусь к фотографии как к искусству — и в спорте, в биатлоне в частности, стараюсь искать красоту, свет. Всё это другие категории, нежели такие странные политические моменты», — приводит слова Тумашова RT.