Стина Нильссон показала лучший ход в спринте на этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти
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Шведская биатлонистка Стина Нильссон стала самой быстрой на лыжне в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия). Её партнёрша по команде Эльвира Эберг была медленнее на дистанции на 2,7 секунды, представительница Германии Денизе Херрман уступила экс-лыжнице 6,9 секунды.
Биатлон. Кубок мира. Восьмой этап. Контиолахти. Финляндия
Женщины. Спринт, 7,5 км. Лыжный ход
1. Стина Нильссон (Швеция) – 17.42,6.
2. Эльвира Эберг (Швеция) +2,7.
3. Денизе Херрман (Германия) +6,9.
4. Марте Рёйселанд (Норвегия) +11,6.
5. Тириль Экхофф (Норвегия) +14,0.
6. Ханна Эберг (Швеция) +18,3.
7. Анаис Шевалье-Буше (Франция) +18,5.
8. Ида Льен (Норвегия) +20,0.
9. Жюстин Бреза-Буше (Франция) +20,2.
10. Мари Эдер (Финляндия) +21,3.
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