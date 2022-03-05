Стина Нильссон показала лучший ход в спринте на этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти

Шведская биатлонистка Стина Нильссон стала самой быстрой на лыжне в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия). Её партнёрша по команде Эльвира Эберг была медленнее на дистанции на 2,7 секунды, представительница Германии Денизе Херрман уступила экс-лыжнице 6,9 секунды.

Биатлон. Кубок мира. Восьмой этап. Контиолахти. Финляндия

Женщины. Спринт, 7,5 км. Лыжный ход

1. Стина Нильссон (Швеция) – 17.42,6.

2. Эльвира Эберг (Швеция) +2,7.

3. Денизе Херрман (Германия) +6,9.

4. Марте Рёйселанд (Норвегия) +11,6.

5. Тириль Экхофф (Норвегия) +14,0.

6. Ханна Эберг (Швеция) +18,3.

7. Анаис Шевалье-Буше (Франция) +18,5.

8. Ида Льен (Норвегия) +20,0.

9. Жюстин Бреза-Буше (Франция) +20,2.

10. Мари Эдер (Финляндия) +21,3.