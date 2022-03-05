Общий зачёт Кубка мира по биатлону: Самуэльссон вытеснил Т. Бё из топ-3

Сегодня, 5 марта, в Контиолахти (Финляндия) состоялся мужской спринт на этапе Кубка мира по биатлону. Гонку выиграл француз Кентен Фийон Майе. Второе место занял норвежец Филип Фьельд Андерсен, а тройку лучших замкнул Йоханнес Кюн из Германии.
После соревнования в общем зачёте Кубка мира произошли некоторые изменения. В частности, швед Себастиан Самуэльссон вытеснил из топ-3 норвежца Тарьея Бё, который не приехал в Контиолахти.
Биатлон. Кубок мира. Мужчины. Общий зачёт
1. Кентен Фийон Майе (Франция) — 696.
2. Эмильен Жаклен (Франция) — 539.
3. Себастиан Самуэльссон (Швеция) — 524.
4. Тарьей Бё (Норвегия) — 486.
5. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — 451.
6. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 451.
7. Йоханнес Бё (Норвегия) — 440.
8. Симон Детьё (Франция) — 433.
9. Александр Логинов (Россия) — 413.
10. Антон Смольский (Беларусь) — 405.
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