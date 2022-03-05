Херрман поздравила Нильссон с первым личным подиумом в биатлоне

Немецкая биатлонистка Денизе Херрман прокомментировала успешное выступление шведки Стины Нильссон в спринте на этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия). Бывшая лыжница впервые завоевала личную медаль в биатлоне. Победу в гонке одержала сама Херрман.



«Я хорошо перезагрузилась после Олимпиады дома. Я была сосредоточена и свежа после Олимпийских игр. Чувствовала, что расслаблена.



У нас отличные лыжи. Они давали хорошую скорость. Было немного ветрено, нужно было действовать осторожно на стрельбище. Я довольна тем, какая была битва в концовке между бывшими лыжницами.



Очень рада за Нильссон. Я встретилась с ней перед гонкой. Она сказала, что у неё не было возможности соревноваться с Рупольдинга. Никогда не знаешь, как будет реагировать тело после такого перерыва. Очень рада, что она добилась этого результата», — приводит слова Херрман пресс-служба IBU.

Новость по теме Шведская экс-лыжница Нильссон выиграла бронзу в биатлонном спринте на КМ в Контиолахти