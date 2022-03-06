Динара Алимбекова не планирует участвовать в чемпионате и Кубке России

Олимпийская чемпионка 2018 года в эстафете, белорусская биатлонистка Динара Алимбекова рассказала о дальнейших планах на сезон.

«Соревновательный сезон для меня завершён: я не планирую поездок в Уфу и Тюмень на старты Кубка и чемпионата России. Останусь в Беларуси, чтобы заняться обследованием здоровья. Пусть будет так, раз уж мне выпал шанс провести все реабилитации немного раньше. Снег есть в Раубичах, а, значит, и здесь можно провести отличную закатку», — приводит слова Алимбековой телеграм-канал «Референт Рая».

Ранее стало известно, что белорусские биатлонисты намерены принять участие в ближайших соревнованиях Кубка и чемпионата России. Этап Кубка России пройдёт в Уфе с 12 по 16 марта. Чемпионат России – 2022 состоится в Тюмени с 30 марта по 3 апреля.