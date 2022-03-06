Динара Алимбекова не планирует участвовать в чемпионате и Кубке России

Олимпийская чемпионка 2018 года в эстафете, белорусская биатлонистка Динара Алимбекова рассказала о дальнейших планах на сезон.
«Соревновательный сезон для меня завершён: я не планирую поездок в Уфу и Тюмень на старты Кубка и чемпионата России. Останусь в Беларуси, чтобы заняться обследованием здоровья. Пусть будет так, раз уж мне выпал шанс провести все реабилитации немного раньше. Снег есть в Раубичах, а, значит, и здесь можно провести отличную закатку», — приводит слова Алимбековой телеграм-канал «Референт Рая».
Ранее стало известно, что белорусские биатлонисты намерены принять участие в ближайших соревнованиях Кубка и чемпионата России. Этап Кубка России пройдёт в Уфе с 12 по 16 марта. Чемпионат России – 2022 состоится в Тюмени с 30 марта по 3 апреля.
- 6 марта 2022
-
09:29
- 5 марта 2022
-
21:03
-
20:06
-
18:37
-
17:51
-
16:35
-
16:26
-
15:52
-
15:17
-
14:13
-
12:54
-
10:53
-
10:18
- 4 марта 2022
-
22:25
-
18:17
-
17:47
-
09:28
- 3 марта 2022
-
23:39
-
22:10
-
21:27
-
20:56
-
18:55
-
18:06
-
17:44
-
17:26
-
16:03
-
15:49
-
14:35
-
14:07
-
13:36
-
11:20
-
10:44
-
10:23
-
10:07
- 2 марта 2022
-
23:39