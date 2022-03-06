Карим Халили высказался об отстранении российских спортсменов от международных стартов

Призёр Олимпийских игр — 2022 в эстафете, российский биатлонист Карим Халили оценил решение Международного союза биатлонистов (IBU) отстранить российских спортсменов от международных соревнований.

«На этом карьера же не заканчивается. Нет, никто из иностранцев ничего не писал. Да чего мне от них ждать? Ничего не жду. Даже не хочу комментировать ситуацию. Дальше — Кубок России, чемпионат России, Югорский марафон. Можно принимать участие во всех соревнованиях, никаких проблем нет. Ждём, пока всё наладится. Надо готовиться дальше», — приводит слова Халили «РИА Новости Спорт».

Ранее Халили занял четвёртое место в Дёминском лыжном марафоне на 50 км свободным стилем. Гонку выиграл лидер сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов.