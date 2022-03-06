Рёйселанд завоевала «Малый хрустальный глобус» в зачёте гонок преследования Кубка мира

Норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд завоевала «Малый хрустальный глобус», став победителем в зачёте гонок преследования Кубка мира. Сегодня, 6 марта, она заняла 4-е место в гонке преследования в Контиолахти (Финляндия). Победительницей стала её соотечественница Тириль Экхофф. Второе место заняла итальянка Доротея Вирер, а третье место — немка Денизе Херрман.



В сезоне-2021/2022 состоялось семь гонок преследования. В шести из них Рёйселанд набрала 326 очков. Второе место занимает шведка Эльвира Эберг (266). Она уже потеряла шансы обойти Рёйселанд по итогам сезона.



31-летняя Рёйселанд — трёхкратная олимпийская чемпионка Игр в Пекине (Китай). Там она также завоевала две бронзовые медали.



Отметим, что Рёйселанд лидирует в общем зачёте Кубка мира и сохраняет хорошие шансы, чтобы завоевать «Большой хрустальный глобус».

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