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Фийон Майе выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Контиолахти. Лессер — второй

Фийон Майе выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Контиолахти. Лессер — второй
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Двукратный олимпийский чемпион, французский биатлонист Кентен Фийон Майе выиграл гонку преследования на восьмом этапе Кубка мира, который проходит в Контиолахти (Финляндия). Вторым финишировал немец Эрик Лессер. Тройку призёров замкнул представитель Италии Лукас Хофер.

Напомним, старт-лист на пасьют составляется по итогам спринта. Фийон Майе показал в спринте лучший результат.

Биатлон. Кубок мира, Контиолахти. Гонка преследования, 12,5 км. Мужчины

1. Кентен Фийон Майе (Франция) – 32.55,0 (1).
2. Эрик Лессер (Германия) +8,2 (0).
3. Лукас Хофер (Италия) +8,8 (1).
4. Эмильен Жаклен (Франция) +22,6 (2).
5. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) +31,9 (0).
6. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) +51,1 (2).
7. Сиверт Гутторм Баккен (Норвегия) +1.02,9 (3).
8. Филип Фьельд Андерсен (Норвегия) +1.03,9 (3).
9. Роман Рес (Германия) +1.11,1 (1).
10. Симон Детьё (Франция) +1.16,4 (2).

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