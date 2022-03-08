«Неужели это будет мой последний год?» Тириль Экхофф высказалась о продолжении карьеры

Двукратная олимпийская чемпионка в эстафете, норвежская биатлонистка Тириль Экхофф неоднозначно высказалась о продолжении карьеры. В мае спортсменке исполнится 32 года.

«Я чертовски не уверена. Но есть несколько вещей, которых я хочу достичь до того, как завершу карьеру. Есть определённые цели, которые я поставила перед собой. Прямо сейчас я не могу заглядывать на четыре года вперёд, но на пару лет вперёд – могу.

Это цели моего развития. Мой последний сезон прошёл наперекосяк, я несколько неправильно расставляла приоритеты. Блин, неужели это будет мой последний год? Я не могу себе этого представить. Мне кажется, что другая жизнь – это так страшно. Найти своё место после долгой карьеры – не думаю, что это так легко.

Я участвовала в трёх Олимпиадах – в России, Южной Корее и Китае. Олимпийские игры — 2026 в Италии с биатлоном в Антерсельве могли бы стать прекрасным опытом. Но я не могу загадывать так далеко. Я не так методична, как Уле-Эйнар (Бьорндален. – Прим. «Чемпионата»)», — приводит слова Экхофф TV2.