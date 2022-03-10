Фийон Майе выиграл 3 спринта подряд на этапах Кубка мира сезона-2021/2022

Двукратный олимпийский чемпион, французский биатлонист Кентен Фийон Майе выиграл третий спринт подряд в рамках этапов Кубка мира в сезоне-2021/2022.

Напомним, сегодня, 10 марта, Фийон Майе стал победителем мужского спринта на 10 км на девятом этапе Кубка мира в эстонском Отепя. Второе место занял норвежец Стурла Холм Легрейд, тройку лучших замкнул немец Бенедикт Долль.

Ранее Кентен побеждал в мужских спринтах на шестом этапе Кубка мира в Рупольдинге, а также на восьмом этапе в Контиолахти. В рамках седьмого этапа Кубка мира в Антхольце спринт не проводился.

Отметим, что на всех предыдущих этапах Кубка мира текущего сезона Фийон Майе в спринте ни разу не побеждал, а лишь раз попал на пьедестал. Это случилось на втором этапе в Эстерсунде, где в этой дисциплине он стал третьим.