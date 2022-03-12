Юрий Каминский заявил о желании провести совместные гонки биатлонистов с лыжниками

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский рассказал о возможном проведении совместных соревнований лыжников и биатлонистов.
«Мне как человеку, который очень долго проработал в лыжах, идея проводить совместные гонки с лыжниками, как это делают норвежцы перед началом каждого сезона, близка и понятна. Мы уже обсуждали в своём тренерском кругу, что, конечно же, надо пересмотреть всероссийский календарь. Можно действительно попробовать посоревноваться с лыжниками.
Не думаю, что биатлонисты как-то повысят тот уровень конкуренции, к которому привыкли в лыжных гонках, но попробовать себя с кем-то сравнить полезно всегда. Особенно это касается тех ребят, которые показывают в биатлоне наиболее быстрый ход. Понятное дело, побороться с Александром Большуновым невозможно, но пободаться с остальными тому же Кариму Халили может оказаться под силу.
Мы хотим посоревноваться с лыжниками и в Ханты-Мансийске, хотя 50 км — не слишком профильная для биатлонистов дистанция», — цитирует Каминского RT.
С 2008 по 2018 Каминский работал старшим тренером сборной России по лыжным гонкам. С 2018 по 2020 — главным тренером лыжной сборной Казахстана. С весны 2020 года Каминский — старший тренер мужской сборной России по биатлону.
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