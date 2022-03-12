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Белорус Смольский выиграл спринт на Кубке СБР, лучший из россиян, Логинов – 3-й

Белорус Смольский выиграл спринт на Кубке СБР, лучший из россиян, Логинов – 3-й
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Белорусский биатлонист Антон Смольский выиграл спринтерскую гонку на Кубке Союза биатлонистов России (СБР). Второе место занял ещё один представитель Беларуси Дмитрий Лазовский. Тройку призёров замкнул россиянин Александр Логинов.

Кубок Союза биатлонистов России (СБР). Спринт, мужчины. 10 км.

1. Антон Смольский (Беларусь) — 24.29,1 (1 промах).
2. Дмитрий Лазовский (Беларусь) — отставание +47,8 (0).
3. Александр Логинов (Россия) +50,4 (1).
4. Кирилл Бажин (Россия) +1.04,9 (1).
5. Кирилл Стрельцов (Россия) +1.05,5 (0).
6. Никита Лобастов (Беларусь) +1.08,1 (1)...
9. Карим Халили (Россия) +1.17,6 (2)...
13. Даниил Серохвостов (Россия) +1.28,3 (3)...
19. Евгений Гараничев (Россия) +1.44,5 (1)...
25. Эдуард Латыпов (Россия) +2.09,5 (4).

Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) принял решение отстранить российских и белорусских спортсменов от международных соревнований в связи с военной спецоперацией России на Украине.

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