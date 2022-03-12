Антон Бабиков: не знаю, как у лыжников, но в биатлоне норвежцы русских уважают

Чемпион мира в эстафете, победитель этапов Кубка мира российский биатлонист Антон Бабиков рассказал, как воспринял отстранения от международных соревнований.

«Мне пишет много иностранцев, они не воспринимают эту ситуацию как меньше конкурентов – больше шансов на победу. Они понимают, что это беда, и для них беда. Позитивного вообще в этой ситуации мало. Адекватные люди понимают, что с нами на Кубке мира было бы лучше – большой спортивной семьёй, в которой нет места политике, в которой все друг друга уважают. Так что иностранцы пишут, поддерживают. Не знаю, как у лыжников, но в биатлоне норвежцы нас уважают. Одним из первых мне написал норвежский тренер. Они как раз максималисты, им интересно, когда у них есть конкуренция, они это любят.

Я верю, что мы в следующем сезоне будем выступать на международной арене. А как не верить? Верю, что люди поймут друг друга, найдут точки соприкосновения, и мы будем выступать.

Будет ли безопасно бегать на Кубке мира? Расскажу вам одну историю. Я недавно бегал в Ботаническом саду в Москве. Бегу, и на меня чуть не падает дерево. И женщина рядом кричит «Стой!» И ещё одно слово русское. Начинаю интересоваться, оказывается, она там работает. Спросил у неё имя, а она мне ещё одну русскую фразу сказала. Вот, получается, даже в Москве нельзя чувствовать себя в безопасности. Агрессивных людей где угодно можно встретить. Но я не думаю, что этого стоит бояться. Я не вижу в этом ничего страшного. Просто надеюсь. Что адекватных людей в мире гораздо больше.

Вот сейчас говорят о русофобии в Европе. Вот послали меня в Ботаническом саду. Эта женщина – русофоб? Или она просто среднестатистический житель России, недовольная своей жизнью, которая пьяная пришла на работу и всех вокруг материт? В Европе я бываю гораздо чаще, чем многие люди, которые выносят суждения. Те европейцы, кого я знаю, – это разносторонние мыслящие люди, не разделяющие людей по национальности. Какие-то слои общества, может быть, так и делят людей, но я таких не встречал, сколько раз ни был в Европе», — сказал Бабиков в микст-зоне.

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