Бабиков: ничего страшного. Это башкирская традиция – в первый день «залететь» с лыжами

Российский биатлонист Антон Бабиков прокомментировал выступление в спринте на Кубке Союза биатлонистов России (СБР), который стартовал в Уфе. Бабиков занял 23-е место, допустив 2 промаха. Гонку уверенно выиграл белорус Антон Смольский.
«Ничего страшного не случилось. Это любимая башкирская традиция – в первый день чемпионатов и Кубков России «залететь» с лыжами, а потом сказать, мол, мы исправимся. Сейчас лыжи готовят регионы, у всех разные возможности. Да и с таким снегом это зачастую лотерея. Сегодня у нас не всё было идеально, но, повторюсь, ничего страшного.
Причина промахов чаще всего кроется не в погодных условиях, а в ошибках самого спортсмена. Многие из нас уже немного отвыкли бегать в мороз. Пристрелка была при «минус 19». Приходится более плотно одеваться, и непривычная одежда вносит мелкие коррективы в ощущения», — сказал Бабиков в эфире «Матч ТВ».
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