Тренер сборной России: после ОИ стрелковый потенциал Латыпова полностью рассыпался

Тренер сборной России по стрельбе Максим Максимов прокомментировал неудачную стрельбу подопечных в спринте на Кубке Союза биатлонистов России (СБР).

«Я не думаю, что у Латыпова появился какой-то комплекс. Мы знаем, что Олимпиада для Эдуарда прошла эмоционально тяжело. Мы дали ему возможность отдохнуть, но по российской традиции у него было много встреч, приятных хлопот после Олимпиады, и стрелковый потенциал Латыпова полностью рассыпался. Собрать его можно тренировками. У нас ещё чемпионат России впереди. Сейчас, когда мы получили на орехи, надо брать Эдуарда в жёсткий оборот и всё возвращать.

После Олимпийских игр мы взяли паузу. С текущей ситуацией мы не знали, что будет дальше. Готовились ехать на Кубок мира, сборы не стали организовывать. После того, как пришло понимание, что будет, мы распустили ребят по регионам. Они продолжали тренироваться, но не сильно под присмотром. Поэтому сегодня мы полностью развалились в стрельбе: Халили – два промаха на стойке, Латыпов – три на стойке, Серохвостов в своём формате стрельнул. Но сейчас будем собирать ребят, детально разговаривать с ними. Поймём, какие компоненты у них ушли, и поймём, как вернуть стрельбу, которая будет устраивать и нас, тренеров, и болельщиков.

Смольский доказал свой уровень. Справился с коварным подходом со спуска на стойку. Здесь нужно иметь крепкие ноги, хороший функционал, чтобы держать винтовку.

В гонке преследования ребятам нужно просто показать свой уровень. Естественно, с чистой стрельбой. Если это случится, то наши сборники смогут как минимум заехать в призы», — сказал Максимов в эфире «Матч ТВ».

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